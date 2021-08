Zu einem Brand im Stahlwerk Benteler rückten am Montagabend Fahrzeuge von gleich mehreren Feuerwehren aus.

Tim Henrichs

Lingen. Zu einem Großeinsatz sind am Montagabend Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zum Stahlwerk Benteler in Lingen gerufen worden. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden.

Unter dem Stichwort "F4X" sind am Montagabend die Feuerwehren und Rettungskräfte in Lingen zu einem Einsatz in das Industriegebiet Lingen-Süd gerufen worden. Dieses Einsatzstichwort steht zum Beispiel für einen Brand in einem Indu