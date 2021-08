Bauarbeiten an der neuen Wetterstation in Lingen verzögern sich

Seit Juni 2020 veröffentlich der DWD keine Werte der Wetterstation an der Teichstraße in Lingen mehr. Bis die neue Station in Baccum Daten liefert, wird es aber noch dauern.

Christophe Gateau/dpa

Lingen. Nach Unstimmigkeiten mit Temperatur-Messungen ist die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Lingen vom Netz. Eine neue wird in Baccum gebaut. Doch die Arbeiten an dieser verzögern sich.

Als der Deutsche Wetterdienst (DWD) am 25. Juli 2019 den in Lingen gemessenen Hitzerekord von 42,6 Grad Celsius veröffentlichte, dauerte es nicht lange, bis Stimmen laut wurden, die die Lage der Wetterstation als ungeeignet kritis