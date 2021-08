Restaurant Bep Viet bietet vietnamesische Küche in Lingen

Das vietnamesische Restaurant Bep Viet bietet vielerlei Gerichte.

Louisa Schnückel

Lingen. An der Lengericher Straße in Lingen befindet sich ein neues vietnamesisches Restaurant. Bếp việt feierte am 26. August die Eröffnung.

"Wir wollen den Lingenern das vietnamesisches Essen und die Kultur durch die angebotenen Gerichte näherbringen", betont Thi Lan Nga Nguyen. Der Name des Restaurant "Bep Viet" bedeutet auf Deutsch vietnamesische Küche. Diese wird vor al