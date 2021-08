Freuen sich auf viele Kunden in der Jubiläumswoche (von links): Uta van Roje, Barbara Ecke und Saskia Gröninger.

Thomas Pertz

Lingen. Seit 40 Jahren gibt es den Weltladen in Lingen – erst in der Baccumer Straße und seit 2013 in der Großen Straße. Der runde Geburtstag soll in der Stadt an verschiedenen Stellen sichtbar werden.

Erste Welt, zweite Welt, dritte Welt? Die Mitglieder des Weltladens in der Große Straße halten nichts von solchen Kategorisierungen. Auf dem einen Globus soll es gerechter zugehen, was die Produzenten vor Ort und den Handel mit de