Max Giesinger in Lingen: 1000 feiern einen von 80 Millionen

Max Giesinger begeisterte beim Open Air vor der Emslandarena in Lingen.

Sven Lampe

Lingen. Mittendrin statt nur dabei. Max Giesinger ist beim Open Air in Lingen auf Tuchfühlung mit seinem Publikum gegangen. Die überwiegend weiblichen Fans waren begeistert.

Das kann ja heiter werden, mag sich Samstagabend so mancher der knapp 1000 Zuschauer im ausverkauften Sommergarten vor der Emslandarena in Lingen gedacht haben, als kurz vor dem Konzertauftakt der in dieser Open-air-Saison wohl unvermeidlic