Kommunalwahl in Lingen: Die BN kandidieren in sieben Ortsräten

In sieben Ortsräten kandidieren Frauen und Männer für die BN bei den Kommunalwahlen. Keine BN-Kandidaten gibt es in Brögbern und Clusorth-Bramhar

Mike Röser

Lingen. Die Bürgernahen in Lingen haben 17 Kandidaten für insgesamt sieben Ortsräte nominiert, die bei der Kommunalwahl am 12. September antreten.

Erstmals tritt die Wählervereinigung einer Mitteilung zufolge auch im Ortsteil Holthausen an. Dort stehen nach Angaben der BN der pensionierte Ingenieur Manfred Kunst und die Rentnerin Ina Schumacher auf dem Wahlzettel. In Darme will d