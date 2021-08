In Altenlingen soll ein Weihnachtsmarkt stattfinden, der von den Bürgern selbst gestaltet wird.

Andreas Arnold/dpa

Lingen. Nur noch wenige Monate sind es bis zum Weihnachtsfest. In Altenlingen soll ein Weihnachtsmarkt stattfinden, der von den Bürgern selbst gestaltet wird.

Wie es in in einer Pressemitteilung heißt, soll es ein Dorfgemeinschaftserlebnis werden, um ein Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen. In einem Brief sind Vereine, Verbände und Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten dazu aufgerufen w