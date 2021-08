Schweinefleisch ist günstig. Für Erzeuger zu günstig: Landwirte können das Fleich zumeist nicht kostendeckend produzieren. Bei Protesten vor allen Aldi-Filialen im Emsland und beim Schlachthof in Sögel protestieren Schweinehalter daher für gerechte Preise.

NOZ

Schapen. Schweinefleisch ist günstig. Für Schweinehalter zu günstig - sie können zu diesen Preisen schlicht nicht produzieren. Landwirte aus der Region protestieren daher am Samstagmorgen vor vielen Aldi-Märkten im Emsland.

Eine Puppe hing am frühen Samstagmorgen vor dem Aldi in Haren, die Puppe ist gekleidet wie ein typischer Landwirt bei seiner täglichen Arbeit. Eine solche Puppe hing am aber nicht nur vor dieser Filiale. Sondern auch in Lingen, Da