Inzidenz von 74: Ab Sonntag 3G-Regeln in der Grafschaft Bentheim

Wer in einem Fitnessstudio in der Grafschaft Bentheim trainieren will, der muss ab Sonntag geimpft, genesen oder getestet sein. Der Grund dafür ist die hohe Corona-Inzidenz.

Oliver Dietze/dpa

Lingen. Fünf Tagen in Folge liegt die Corona-Inzidenz in der Grafschaft Bentheim nun über 50. Das hat ab Sonntag Auswirkungen, beispielsweise auf Besuche im Restaurant, im Fitnessstudio oder beim Friseur.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat am Freitag eine Überschreitung der Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner an fünf aufeinander folgenden Werktagen festgestellt. Am Freitag liegt dieser bei 74,0.