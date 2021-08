Die BP will die Beeinträchtigungen für Nachbarn der Raffinerie auf ein Minimum beschränken.

BP Europa SE

Lingen. Reinigungen und Instandsetzungen stehen in Teilen der BP Raffinerie in Lingen an. Dabei kann es zu Lärm kommen, den das Unternehmen auf ein Minimum reduzieren will.

Die Arbeiten sind ab dem 2. September bis voraussichtlich zum 27. September in einem Teil der BP-Raffinerie angesetzt, teilt das Unternehmen mit. Aufgrund dieser Arbeiten könne es in dem Zeitraum zu erhöhten Lärmemissionen kommen.