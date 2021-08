Nach Angaben der Polizei soll es zwischen den Ehepartnern immer wieder zu Streitigkeiten gekommen sein. Die Ermittlungen zu diesem konkreten Tatvorwurf dauern noch an.

Jan-Philipp Strobel/dpa

Rheine. Ist eine 31-jährige Frau in Rheine von ihrem Mann im Schlaf mit einer Metallschiene angegriffen worden? Laut der Staatsanwaltschaft Münster laufen die Ermittlungen dazu. Der Frau geht es besser, der Mann schweigt.

Zu einem Akt brutaler Gewalt in der Familie soll es in der Nacht auf Samstag, 21. August, am Friedrich-Ebert-Ring in Rheine gekommen sein. Die herbeigerufenen Polizisten trafen vor Ort eine 31-jährige Frau an, die am Kopf stark bl