Tizian Lembekc arbeitet in der Datenauswertung der Rosen-Gruppe in Lingen.

Rosen-Gruppe

Lingen. Wer den Begriff Autismus googelt, findet etwas in Richtung: "Rückzug in die eigene psychische Welt". Rene Mauer aus Lingen und Tizian Lembeck aus Nordhorn wirken nicht so.

Gleichwohl ist dieses "Anders-Sein" bei ihnen festgestellt worden, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und damit auch mit unterschiedlichen Folgen für ihre Kinder- und Jugendzeit.Heute jedenfalls sehen beide sehr zufrieden au