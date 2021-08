Sparen bei hohen Baukosten: So hat Bernhard Gelze in Lingen gebaut

Schiebetüren gehören zu der Einrichtung von Architekt Bernhard Gelze. Damit werden die Stellmöglichkeiten erhöht.

Caroline Theiling

Lingen. Explodierende Baukosten aufgrund hoher Material- und Grundstückspreise gibt es in Lingen. Wie man kleiner, clever und nachhaltig bauen kann, zeigt der Lingener Architekten Bernhard Gelze in seinem Neubau in Brögbern.

Das Grundstück seines Neubaus ist nur 355 Quadratmeter groß. Trotzdem sind dort Wohn- und Büroflächen von rund 160 Quadratmetern entstanden. "Wir wollten die Kosten für einen Neubau möglichst gering halten", berichtet Bernhard Gelze. "