Ehemann greift Frau in Rheine im Schlaf mit Metallschiene an

Zwischen dem Ehepaar soll es schon zuvor oft zu Streitigkeiten gekommen sein.

Maurizio Gambarini/dpa

Rheine. Eine 31-jährige Frau ist in Rheine von ihrem Ehemann im Schlaf angegriffen worden. Mit Hilfe ihres 13-jährigen Sohnes konnte sie sich in Sicherheit bringen.

Wie die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft Münster erklärt, wurde die Polizei am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag (21. August) zu einem Einsatz am Friedrich-Ebert-Ring in Rheine ger