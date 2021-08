Zwei weitere Corona-Tote gibt es in den Landkreisen Emsland und Leer zu beklagen.

Symbolfoto: dpa/Annette Riedl

Lingen / Leer. Die Zahl der Corona-Toten ist am Dienstag in der Region um zwei gestiegen. Im Emsland und im Kreis Leer ist jeweils ein Mensch im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben.

Im Emsland ist - so teilt es der Landkreis Emsland auf Nachfrage mit - eine Frau im Alter von mehr als 80 Jahren gestorben. Verortet wird der Fall laut Statistik des Kreises in die Stadt Lingen. Im Landkreis Leer ist, so teilt es die P