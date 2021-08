Hier entsteht das neue große Baugebiet in Brockhausen, direkt angrenzend an den Gauerbach. Weil es nun eine Straßenanbindung bekommt, ist die Straße Laxtener Brook für zwei Wochen gesperrt.

Thomas Pertz

Lingen. Die Erschließung des großen Baugebiets in Brockhausen am Wohnpark Gauerbach in Lingen läuft an. Einher geht das mit einer zweiwöchigen Sperrung der Straße Laxtener Brook.

Auf dem Acker zwischen der Lengericher Straße und dem Laxtener Brook entstehen 104 Bauplätze, direkt angrenzend zum Wohnpark Gauerbach. Die Nachfrage nach diesen war enorm: Im Mai hatte die Stadt 450 Bewerbungen für die Grundstücke vor