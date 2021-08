Bubble-Tea-Laden "Xiang Duo Duo" hat in Lingen eröffnet

Unscheinbar wirkt der neue Laden "Xiang Duo Duo" in der Marienstraße, in dem es das Trendgetränk Bubble Tea gibt.

Louisa Schnückel

Lingen. Lingen hat einen weiteren Laden, in dem sich das asiatische Kultgetränk Bubble Tea genießen lässt: Am Montag feierte das Bubble-Tea-Geschäft "Xiang Duo Duo" in der Marienstraße seine Eröffnung.

Doch was ist Bubble Tea eigentlich? Wie es der Name schon sagt, handelt es sich bei dem Getränk um einen Tee mit bunten, geleeartigen Kugeln. Diese Kugeln enthalten verschiedene Sirup-Sorten. Durch die verschiedenen Geschmacksrich