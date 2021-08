Ein Beispiel für eine Initiative der Seniorenvertretung in Lingen: Junge Menschen bringen interessierten Senioren den Umgang mit dem Laptop bei.

Seniorenvertretung Lingen

Lingen. Bürger in Lingen, die 60 Jahre und älter sind, wählen in der Zeit vom 8. bis 12. November die Seniorenvertretung der Stadt. Wer sich bewerben will, hat noch Gelegenheit dazu.

Das elfköpfige Team in der Seniorenvertretung spiegelt durch ihre Mitglieder die Vereine in der Stadt wider, die sich in der Seniorenarbeit engagieren. Rund 14600 Menschen in der Stadt sind älter als 60 Jahre. Ihre Interessen zu v