Toller Start des Sommergarten in Lingen mit Wincent Weiss

Mit Inbrunst auf der Bühne: Wincent Weiss beim Sommergarten in Lingen

Sven Lampe

Lingen. "Ey, da müsste immer Musik sein", heißt es in einer Liedzeile von Wincent Weiss. Der Wunsch ging beim Sommergarten-Open-Air vor der Emslandarena in Lingen in Erfüllung. Endlich, möchte man sagen.

Gut aufgelegte Künstler auf der Bühne treffen auf ein gut gelauntes, textsicheres Publikum, das es von der ersten Sekunde an nicht mehr auf den Stühlen hält. Und das Ganze nach einer gefühlten Ewigkeit coronabedingter Konzertabstinenz.