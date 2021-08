Zirkus, Artistik und Clownerie am verkaufsoffenen Sonntag in Lingen

Eine Mischung aus wilder Achterbahn und Trommelshow will der Künstler Ulik seinem Publikum auf dem Parkplatz „Am Wall Süd“ präsentieren.

Lena Kirchner

Lingen. Auf Straßentheater, Zirkus, Artistik und Clownerie können sich die Besucher des Kleinkunstwettbewerbes „Lingener Theo“ auch in diesem Jahr freuen.

Am 19. September sind 15 Aufführungen während eines verkaufsoffenen Sonntags an verschiedenen Orten in der Lingener Innenstadt geplant. Unter welchen Corona-Bedingungen und mit welchem Hygienekonzepten die Veranstaltung stattfinden wi