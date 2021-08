Viele Anrufer meldeten sich bei Horst Busse, nachdem der Diebstahl der Rettungswesten bekannt wurde. Sie ermöglichten, dass Kinder nun Schlauchboot fahren konnten.

Heiko Engwicht, TGL

Lingen. Die Freude bei Horst Busse ist groß. Ende Juli wurden die Rettungswesten der Jugendlichen seiner Schlauchboot-Gruppe gestohlen. Nun haben Leser der Lingener Tagespost die Initiative ergriffen.

Am 28. Juli 2021 waren die Rettungswesten aus einem Carport an der Straße Am Waldstadion in Lingen-Darme gestohlen worden. Diese wären für das Training sowie für die Vorbereitung auf die Landesmeisterschaft im Schlauchboot-Geschic