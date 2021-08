Radweg an der Josefstraße: CDU Lingen drängt auf Verbesserungen

Ein Ärgernis ist der schmale Fuß- und Radweg an der westlichen Seite der Josefstraße in Lingen.

Ludger Jungeblut

Lingen. Die CDU Lingen hat die Stadt aufgefordert, unverzüglich die Radwegeführung an der westlichen Seite der Josefstraße zu verbessern.

Auf die schlechte Situation für Radfahrer hatte kürzlich der frühere SPD-Ratsherr Heinz Willigmann aufmerksam gemacht. Die Bürgernahen hatten in der Folge die Stadt in die Pflicht genommen, Abhilfe zu schaffen.Die Verwaltung in de