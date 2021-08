Frerener Straße in Lingen wird einen Tag lang halbseitig gesperrt

Stadteinwärts – wie hier – darf der Verkehr auch am Montag auf der Frerener Straße rollen. Die Gegenrichtung wird jedoch gesperrt.

Mike Röser

Lingen. Einen kleinen Umweg in Kauf nehmen müssen Autofahrer am Montag, die auf der Georgstraße stadtauswärts wollen. Der Grund sind Arbeiten am Radweg entlang der Frerener Straße.

Die Frerener Straße wird am Montag, 23. August, ab 6 Uhr zwischen der Josefstraße und der Lengericher Straße halbseitig gesperrt, teilt die Stadt Lingen mit. An diesem Tag gilt dort eine Einbahnstraßenregelung. Empfo