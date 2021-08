Probesitzen vor dem ersten Konzert: Noch fehlen teilweise die Nummern auf den Stühlen. Doch Stefan Epping (Veranstaltungsmanager) und Carsten Schüer (kaufmännischer Leiter) testen schon einmal den Blick zur Bühne.

Caroline Theiling

Lingen. Der Auftakt der Sommergarten-Open-Airs 2021 mit Wincent Weiss am Donnerstag ist ausverkauft. Doch wer andere deutsche Stars wie Max Giesinger oder Rea Garvey erleben will, der könnte in Sachen Tickets noch Glück haben.

Noch sind viele eifrige Helfer auf dem Gelände der Lingener Emslandarena damit beschäftigt, die Bühne aufzubauen, die Technik vorzubereiten und Stühle auf dem großen Gelände zu verteilen – damit die Besucher sich mit Corona-Hygien