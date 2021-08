Was hat denn der Buchsbaum? Solche Fragen beantwortet Pflanzenarzt René Wadas demnächst in Lingen.

Stadt Lingen

Lingen. Was tun bei schwarzen Flecken auf den Blättern? Was hilft gegen Läuse an den Pflanzen? Antworten auf diese und andere Fragen bietet der aus dem NDR-Fernsehen bekannte Pflanzenarzt René Wadas Anfang September in Lingen.

Mit seiner Sendung im NDR-Fernsehen "gärtnern natürlich" wurde Wadas bekannt. Auch in Emsbüren hatte er im Jahr 2015 für das Format bei Familie Wilbers aus Helschen bei Emsbüren gedreht. Zwei Staffeln der Sendung gab es, in der Wadas T