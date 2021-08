Rollerfahrerin nach Sturz in Lingen schwer verletzt

Ein Rollerfahrerin ist auf der Meppener Straße in Lingen gestürzt. Daraufhin wurde die Straße stadtauswärts etwa eine Stunde lang gesperrt.

Friso Gentsch

Lingen. In Lingen ist am Mittwochvormittag eine Rollerfahrerin auf der Meppener Straße ausgerutscht und gestürzt. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Rollerfahrerin gegen 10 Uhr kurz nach dem Kreisel in Höhe des Willy-Brandt-Rings gegen 9.40 Uhr am Mittwoch alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Ob die regennasse Fahrbahn die Ursache für den Sturz sei oder e