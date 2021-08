Lingen. Aus der Vogelperspektive und das bei strahlendem Sonnenschein haben nur die wenigsten die Stadt Lingen bislang erlebt. Mit dem Luftbildkalender 2022 "Unser Lingen" kann sich jeder auf diese einmalige Fotosafari begeben.

Ein neuer Premium-Kalender im großzügigen DIN A-2Format bietet "die schönsten Ansichten von Lingen aus einer ganz besonderen Perspektive". Für dieses einmalige Kalenderwerk kooperierte die Neue Osnabrücker Zeitung mit dem Luftbildservice Carsten Bernot.

Das Unternehmen aus Westerröhnfeld aus Schleswig-Holstein unternimmt bereits seit 2010 professionelle Foto- und Filmflüge. Dabei kommen sehr hochwertige Drohnen und Kameras zum Einsatz. Die Firma ist bundesweit aktiv.



Carsten Bernot

Nicht selten bedient sich die Firma gerne Partnern vor Ort, die dank ihrer lokalen Kenntnisse die schönsten Plätze und Landschaften aussuchen. So wurden in Kooperation mit den Redaktionen in Osnabrück, Lingen, Meppen und Papenburg die Motive auserkoren.

Für Emsland-Regiochef Hermann-Josef Mammes war schnell klar, dass die drei großen Städte im Landkreis Emsland gerade aus der Vogelperspektive so viele außergewöhnliche Motive bieten, dass jetzt jede Stadt ihren eigenen Luftbildkalender 2022 erhalten hat mit jeweils 13 beeindruckenden Luftbildern. Alle Motive wurden im Sommer 2021 bei besten äußeren Bedingungen aufgenommen. "Ich bin von der hochwertigen Qualität der Luftbilder fasziniert", sagt Mammes.

Carsten Bernot

Der Betrachter kann damit im kommenden Jahr mit jedem Monatsblatt seine Heimat neu entdecken. Die 13 Lingener Motive reichen vom Marktplatz mit seinem historischen Rathaus über den Campus Lingen bis zum Naherholungsgebiet Hanekenfähr. Aber auch besonders markante Punkte wie das Speicherbecken, der Wasserturm oder Bonifatius-Kirche finden sich im Kalender "Unser Lingen" wieder.

Carsten Bernot

Erhältlich sind die Kalender für Meppen, Lingen, Papenburg aber auch Osnabrück in den Geschäftsstellen der Meppener Tagespost (Bahnhofstraße 4), Lingener Tagespost (Bernd-Rosemeyer-Straße 9-11) und Ems-Zeitung in Papenburg (Am Stadtpark 35) sowie telefonisch unter 0541/310366. Der Preis beträgt 21,95 Euro. Zudem können auch einzelner Bilder im DIN A3 in den Geschäftsstellen oder per Telefon bestellt werden. Hier beträgt der Preis je Aufnahme 13,95 Euro.