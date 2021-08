Welche Straße Lingens hat dieses Bogenhaus lange geprägt?

Rolf Leisner

Lingen. Erinnern Sie sich noch an das Stadthaus am Marktplatz? Oder wodurch das Lingener Stadtbild an der Marienstraße geprägt wurde? Für die Antworten reisen wir in die Vergangenheit der Lingener Stadtgeschichte.

Der Lingener Marktplatz und die Umgebung haben sich im vergangenem Jahrhundert gewandelt: abgerissene Häuser und neue Wege haben das Stadtbild verändert. Aber auch heute lassen sich historische Bauwerke auf dem emsländischen Marktplatz entd