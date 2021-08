65 Unterschriften für den Erhalt des Bolzplatzes in Holthausen-Biene haben Jonte Bregen-Meiners und andere Kinder aus dem Ort schon gesammelt.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Der Lingener Ortsteil Holthausen-Biene wächst, und damit die Zahl der Kinder, die einen Kitaplatz benötigen. Der Bau einer zweiten Kita ist unumgänglich. Doch wo? Daran scheiden sich derzeit die Geister.

"Wir wollen, dass uns der Bolzplatz erhalten bleibt." So heißt es in einer Unterschriftenliste, mit der Jonte Bregen-Meiners und Matti Janning in den letzten Tagen die Haustüren in Holthausen-Biene abgeklappert haben. Denn die beiden Zehnjä