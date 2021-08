Baugrundstücke in Lingen-Darme: SPD für "verdichtete Bauweise"

Als ideal für ein "Wohnen im Alter"-Projekt empfindet die SPD das künftige Baugebiet in Darme (oben mitte) aufgrund der Nähe zu den Einkaufmöglichkeiten, zur Ortsmitte und beispielsweise zu Ärzten.

Richard Heskamp

Lingen. Nahe der Rheiner Straße in Lingen-Darme soll ein kleines Wohnbaugebiet entstehen. Eine gute Nachricht, findet die SPD – und hat Sorgen, dass bei klassischer Bauweise dort Bauland verschwendet werden könnte.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft der Stadt (GEG) eine 9000 Quadratmeter große, landwirtschaftliche Fläche mitten in Darme gekauft hat. Angrenzend zu dem kleinen See und nahe