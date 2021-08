In seinem freiwilligen sozialen Jahr verkauft Julius Urbanek fair-gehandelte Produkte im Weltladen Lingen. Der Plan war jedoch zunächst ein anderer.

Louisa Schnückel

Lingen. Ein kleines Geschäft in der Großen Straße in Lingen anstelle der Weite Gobabis' in Namibias Wüste: So ergeht es dem 19-jährigen Julius Urbanek in seinem Freiwilligen Soziales Jahr (FSJ) – doch er hat Hoffnung.

Das FSJ stellt für viele Jugendliche eine ansprechende Möglichkeit nach dem Schulabschluss dar. Mithilfe von Organisationen und Verbänden können sich Jugendliche für ein FSJ im eigenen Land bewerben. Auch Auslandsjahre finden bei den Jugend