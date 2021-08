Lingener Firma Kreativgarten wächst stark und zieht in Neubau um

Stark gewachsen ist Daniel Schulte (3. von links) mit seiner Firma Kreativgarten. Zum Umzug in den Neubau im Pöttkerdiek gratulierten (von links) Dieter Krone, Stefan Wittler und Martin Koopmann.

Stadt Lingen

Lingen. "Gartenträume aus Meisterhand" offeriert die Lingener Firma Kreativgarten seit mehr als 15 Jahren. Das Geschäft läuft so gut, dass der alte Standort an der Friedrich-Ebert-Straße zu klein wurde. Ein Umzug musste her.

„Der Betrieb ist im Laufe der Jahre stark gewachsen", schildert Geschäftsführer Daniel Schulte den Hintergrund des Umzuges. Aktuell planen, pflanzen und bauen seinen Worten zufolge 40 Mitarbeiter. Der vorherige Betriebssitz an der Friedrich