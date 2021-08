Ventil an Notstromdiesel im Lingener Kernkraftwerk getauscht

Beim Kernkraftwerk Emsland hat es ein meldepflichtiges Ereignis gegeben.

RWE

Lingen. Ein meldepflichtiges Ereignis hat sich im Kernkraftwerk Emsland in Lingen nach Angaben des Betreibers RWE am Montag ereignet. Am Motor eines Notstromdiesels wurde ein defektes Ventil entdeckt.

Laut einer Mitteilung des Kernkraftwerks verfügt dieses über zehn Notstromdiesel-Aggregate in unterschiedlicher Größe. Für einen sicheren Betrieb der Anlage sei jedoch nur eines davon erforderlich."Insgesamt hat jeder Notstromdies