Fahrräder am Lingener Bahnhof gestohlen: Dieb bekommt noch eine Chance

Am Lingener Bahnhof schlug der 19-jährige Fahrraddieb mehrfach zu. Das nächste gestohlene Rad bedeutet Gefängnis, gab ihm der Richter zu verstehen.

Lingen. Entgiftung, Beziehung, Arbeitsplatz: Diese Punkte geben einem mehrfach vorbestraften 19-Jährigen derzeit eine Perspektive für ein zukünftig straffreies Leben. Die muss er nutzen, gab ihm der Richter nun zu verstehen.

Der Angeklagte zeigte sich vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Lingen im Wesentlichen geständig, im Sommer 2020 in Lingen am Bahnhof mehrfach Fahrräder gestohlen zu haben, um damit seinen Lebensunterhalt und seine Drogens