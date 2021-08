Lingen. Heiß begehrt sind Bauplätze in Lingen. Zuletzt gab es für 138 Grundstücke in Brockhausen und Laxten mehr als 1000 Bewerbungen. Ähnlich begehrt dürfte ein neues, kleines Baugebiet in Darme werden.

In Brockhausen, direkt angrenzend an den Gauerbach, und Am Schallenbach in Laxten waren im Mai 138 Bauplätze vergeben worden. 1010 Bewerber hatte es für diese gegeben. Für die 104 Grundstücke in Brockhausen waren es 450, in Laxten gab es gar 560 Anfragen für die 34 Flächen.

In Darme, wo zuletzt an der Rheiner Straße beim Tedox Baugrundstücke ausgewiesen worden waren und auch markante Gewerbegebäude entstehen werden, wird es in naher Zukunft ebenfalls neue Grundstücke für Häuslebauer geben, wie Ortsbürgermeister Werner Hartke (CDU) der Redaktion mitgeteilt hat.

Demnach hat die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Lingen (GEG) – das städtische Unternehmen erwirbt unter anderem potenzielle Wohnbauflächen – eine circa 9000 Quadratmeter große landwirtschaftliche Fläche in der Verlängerung der Schumannstraße gekauft. Diese liegt angrenzend an dem kleinen, mit Bäumen gesäumten See in Darme und circa 200 Meter Luftlinie entfernt von der Rheiner Straße.

Wie Hartke verrät, sollen auf der Fläche zehn oder elf Baugrundstücke entstehen. Zurzeit laufen laut dem Ortsbürgermeister die Planungen und die Untersuchungen der Flächen, beispielsweise eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Im Anschluss soll das Bebauungsplan-Verfahren anrollen, inklusive Beratungen im Ortsrats Darme, in den städtischen Ausschüssen und im Stadtrat.

Unter anderem werden parallel zum Bebauungsplan-Verfahren auch die Grundstückspreise festgelegt. Der endgültige Quadratmeterpreis ist für das Vorhaben also noch nicht bekannt.

Hartke betont, dass er und die Mitglieder des Ortsrates Darme sich darüber freuen, dass junge Familien damit die Möglichkeit haben, ein Baugrundstück in Darme zu erwerben.