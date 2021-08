Bauarbeiten am Bahnhof in Lingen: Mit Ticket im falschen Zug – das kostet

60 Euro musste die Iranerin Sahar Karimi*, die hier ihre Fahrkarten dem Integrationslotsen Jürgen Blohm zeigt, nachzahlen. Er kann das Verhalten der Westfalenbahn nicht verstehen.

Thomas Pertz

Lingen. Weil sie in Lingen in den falschen Zug eingestiegen ist, muss die Iranerin Sahar Karimi* 60 Euro an die Westfalenbahn zahlen. Integrationshelfer Jürgen Blohm ist deshalb sauer auf das Unternehmen.

Die 47-jährige Iranerin lebt seit etwa zweieinhalb Jahren in Deutschland und wohnt in einem Flüchtlingsheim in Emsbüren. Zweimal in der Woche fährt sie mit dem Rad zum Bahnhof nach Leschede und nimmt den Zug nach Lingen, um dort