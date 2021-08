Natur und Wald als Konzept: Zweite Kita am Kiesbergwald in Lingen eröffnet

Pünktlich zum Kindergartenjahr 2021/2022 ist die Kita II am Kiesbergwald fertiggestellt. Die Schlüsselübergabe erfolgte im Beisein von Vertretern aus Politik, Verwaltung und Kirche.

Thomas Keuter

Lingen. Waldtage, Tiere pflegen, Obst und Gemüse selbst anbauen – und das alles in der Kita. Das sollen fortan die Kinder erleben, die in diesen Tagen die Kita II am Kiesbergwald in Lingen für sich erobern.

Pünktlich zum Kindergartenjahr 2021/2022 ist die Kita II am Kiesbergwald fertiggestellt, die sich in städtischer Trägerschaft befindet. Es handelt sich um eine Kindertagesstätte für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren.Der pä