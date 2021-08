Diebe brechen in Einfamilienhaus in Lingen ein

Durch ein Fenster verschafften sich die Diebe Zutritt zum Haus in Lingen.

Philipp von Ditfurth/dpa

Lingen. In Lingen ist es am Wochenende zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Einbruch zwischen Samstag und Sonntag ereignet haben. Bislang unbekannte Täter drangen in der Lingerfeldstraße in das Wohnhaus ein. Sie verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räum