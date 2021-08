Auto brennt am Bahnhof - Dichte Rauchwolke über Lingen

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Ein Transporter ist auf einem Parkplatz direkt neben dem Bahnhof in Lingen in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei wurden am Montag um 8.26 Uhr alarmiert.

Schon von weitem war über dem Bahnhofsgebäude eine dicht schwarze Rauchwolke zu sehen. Die Fahrerkabine des Transporters und die Vorderreifen brannten lichterloh. Die Fahrerin hatte nach eigenen Angaben ihr Fahrzeug verlassen, um im Bahnhof