SPD tritt in Altenlingen mit drei Bewerbern bei Kommunalwahl an

Die Altenlingener SPD sieht sich für die Kommunalwahl gut aufgestellt.

imago images/Eibner/Fleig

Lingen. Gut unterwegs ist die SPD nach eigenen Angaben im Lingener Ortsteil Altenlingen. Für die Wahlperiode 2021 bis 2026 haben sich die Sozialdemokraten auch schon Ziele gesteckt.

„Wir wollen unsere erfolgreiche Arbeit in Altenlingen fortsetzen“ sagte Carsten Primke, SPD-Ortsratsmitglied in Altenlingen und seit 2011 Kreistagsabgeordneter im Emsland. In einer Mitteilung verweist er auf die Projekte, die die