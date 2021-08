Kita St. Josef und Krippenhaus St. Ida: Neue Räume für 210 Kinder in Laxten

In fünf dieser Häuschen, die miteinander verbunden sind, ist das Krippenhaus St. Ida an der Josefstraße in Laxten untergebracht.

Stadt Lingen

Lingen. Während in der sanierten Kita St. Josef bereits wieder Kinderlachen durch die Räume schallt, dominiert in der künftigen Kita St. Ida in Laxten noch der Baulärm. Ende August sollen auch dort die ersten Kinder einziehen.

5,96 Millionen Euro haben die Stadt Lingen, der Landkreis Emsland, das Land Niedersachsen und das Bistum Osnabrück in beide Standorte investiert, wie die Stadt mitteilt. Dort sollen zehn Gruppen untergebracht werden. Rund 50 Mitarbeiter küm