Haben ihren Auftritt abgesagt: Hanni Heskamp, Hildegard Wehkamp, Finja Majunke und Regisseur Tillmann Staemmler (von links) von der Theatergruppe Darme.

Elisabeth Tondera

Lingen. Die Theatergruppe des Heimatvereins Darme hat ihre als Wandertheater geplanten Auftritte für Ende August abgesagt.

Alle zwei Jahre lädt der Heimatverein zu einem plattdeutschen Freilichttheater am Heimathaus Darme ein. In diesem Jahr wäre es wieder so weit gewesen. Da die Theatergruppe 2020 ihr 35-jähriges Bestehen hatte, sollte es etwas Besonderes