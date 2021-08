Impfaktion für alle ab zwölf Jahren auf Wochenmarkt in Lingen

Wer noch keine Erstimpfung erhalten hat, kann sich diese am Samstag auf dem Wochenmarkt abholen. (Symbolfoto)

imago images

Lingen. "Lingen schafft die 80": Unter diesem Motto bietet das Impfzentrum Lingen am Samstag eine Impfaktion auf dem Wochenmarkt in Lingen an.

Wer mindestens zwölf Jahre alt ist und noch keine Erstimpfung erhalten hat, kann sich von 11 bis 17 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilt die Stadt Lingen mit. Bei Minderjährigen ist die Einwilligung der Sorgeberechti