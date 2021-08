Ein Mobilfunkturm soll im Lingener Gauerbach für besseren Empfang sorgen. Anlieger sind nun sauer, dass sie nicht über den Standort informiert worden.

dpa

Lingen. Der geplante Mobilfunkturm am Brümmers Weg im Lingener Gauerbach erhitzt die Gemüter. An den Pranger gestellt sieht sich die Interessengemeinschaft der Anlieger am Wertstoffhof – und übt herbe Kritik am Ortsrat Laxten.

Um den Handyempfang im Wohnpark Gauerbach im Ortsteil Laxten zu verbessern, plant die Telekom die Aufstellung eines knapp 34 Meter hohen Mobilfunkturms auf dem Gelände des Wertstoffhofes. Entsprechende Verträge mit der Telekom-Tochter Deuts