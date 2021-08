Lob für und Kritik an neuer Radroute vom Gauerbach in Lingener Innenstadt

Viel zu eng ist nach Meinung des Fahrradclubs ADFC die Unterführung der Schulstraße in Lingen.

ADFC Lingen

Lingen. Lobende Worte findet der Fahrradclub ADFC in Lingen für die Schnellradroute zwischen dem Gauerbach und der Lingener Innenstadt. Doch ist der Club überzeugt: Es geht noch besser.

Endlich wurde der alte Wald-Radweg im Gauerbach instandgesetzt, ausgebaut und beleuchtet, schreibt die Ortsgruppe des ADFC in einer Pressemitteilung. Breit, mit glattem Asphalt von der Straße Am Waldessaum bis zur Straße Am