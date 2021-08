Die Diskotheken im Emsland dürfen entgegen einer Allgemeinverfügung des Landkreises trotz steigender Inzidenz geöffnet bleiben. Dies hat des Niedersächsische Oberverwaltungsgericht entschieden.

Markus Scholz/dpa

Lingen. Das Oberverwaltungsgericht bezeichnet die Schließung von Diskos, Clubs und Sisha-Bars ab einer Corona-Inzidenz von zehn als nicht zulässig. Damit ist eine Verfügung des Landkreises Emsland teils hinfällig.

Kaum verkündet, schon in Teilen einkassiert: So ist es den Verantwortlichen im Meppener Kreishaus am Dienstagmittag ergangen. Erst am Morgen hatte der Landkreis bekanntgegeben, dass die Corona-Regeln im Emsland ab Donnerstag verschärft