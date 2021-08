Wechselvolle Firmengeschichte: Baker Hughes Kopp in Lingen besteht 50 Jahre

Seit 50 Jahren besteht die heutige Baker Hughes Kopp GmbH in Lingen. Birgit Belt hat 35 Jahre dieser Firmengeschichte miterlebt.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Wer heute an Lingen, Pipelines und Molche zu deren Wartung denkt, dem fällt schnell der Name Rosen ein. Die 1971 gegründete Gerhard Kopp GmbH sagt eher Insidern etwas. Doch das war mal anders.

Die Firmengeschichte der heutigen Baker Hughes Kopp GmbH begann am 6. August 1971 in einem Büro an der Lingener Burgstraße. Dort hatte das damals noch kleine Familienunternehmen Gerhard Kopp International Pipeline Services GmbH se