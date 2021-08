En rund 34 Meter hoher Funkturm soll auf dem Gelände des Wertstoffhofs am Brümmers Weg errichtet werden. Dagegen regt sich Widerstand.

Matthias Becker

Lingen. „Wir jagen Funklöcher“: Mit dieser Aktion wurden Kommunen aufgefordert, sich um Funkmasten für einen besseren Handyempfang zu bewerben. Ein Funkloch soll im Lingener Wohnpark Gauerbach gestopft werden. Dort hakt es aber.

Der Wettbewerb: Das Gespräch am Handy endet abrupt, ebenso die Datenübertragung. Der Nutzer steht mit seinem Handy im Funkloch und ärgert sich. Solche Standorte gibt es auch in Lingen. "Wir hatten deshalb am 13. November 2019 im Wirtschafts