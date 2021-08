Eine Verlegung dieses Deiches könnte Platz schaffen für ein neues Baugebiet in Schepsdorf.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Der Fraktionschef der Bürgernahen, Robert Koop, wirft der Verwaltung und der CDU Verantwortungslosigkeit beim Hochwasserschutz vor. Als Beispiel verweist er auf Planungen in Schepsdorf.

Dabei bezieht sich der BN-Ratsherr auf Pläne zur Deichverlegung an der Nordlohner Straße in Richtung Ems sowie die Entwicklung von Baugebieten im Bereich „Zwischen den Brücken“ und an der Lindenstraße. Koop kritisierte in diesem Z