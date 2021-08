Darts boomt weiter: Hobby-Liga in Lingen geplant

180: Dem Traum eines jeden Dart-Spielers soll bald in einer Hobby-Liga in Lingen nachgejagt werden.

Gregor Fischer/dpa

Lingen. Darts wird bereits in drei Sportvereinen in Lingen angeboten. Diese machen nun gemeinsame Sache und wollen eine Hobbyliga auf den Weg bringen, die noch in diesem Jahr starten soll.

Den Anfang in Lingen und auch im Emsland hatte Olympia Laxten gemacht: Im Frühjahr 2020 wurde eine Darts-Abteilung gegründet. Wer auf sportlichen Niveau Pfeile werfen will, findet mittlerweile zudem eine Heimat beim SV Holthausen-Biene